Кьюэлл и Булыкин открыли Парк Кубка конфедераций в Сочи

В Сочи открылся Парк Кубка конфедераций-2017, сообщает ТАСС. В церемонии принял участие мэр города Анатолий Пахомов, бывший хавбек "Ливерпуля" и сборной Австралии Харри Кьюэлл, а также экс-форвард сборной России, посол Сочи на ЧМ-2018 Дмитрий Булыкин.

Посетители Парка смогут встретиться со звездами футбола, принять участие в футбольных аттракционах и викторинах и выиграть билеты на игры Кубка конфедераций, а также сфотографироваться с трофеем турнира и талисманом ЧМ-2018 волком Забивакой.

- Впереди нас ждет самый любимый праздник - чемпионат мира 2018 года, и всего лишь 50 дней осталось до старта Кубка конфедераций. Мы готовы к этому спортивному празднику, - подчеркнул Пахомов.

- Город напоминает мне Австралию по климату. Надеюсь, игроки сборной Австралии после Кубка конфедераций в Сочи захотят провести тут отпуск, - сказал Кьюэлл.

Сочи примет три матча группового турнира и полуфинал Кубка конфедераций.