Криштиану Роналду - в составе сборной Португалии на Кубок конфедераций

Тренерский штаб сборной Португалии определился с окончательным составом на Кубок конфедераций-2017.

Как сообщают местные СМИ, из предварительного состава был исключен полузащитник "Интера" Жоау Мариу, у которого проблемы со здоровьем.

Таким образом, заявка сборной Португалии на турнир выглядит следующим образом:

вратари Руй Патрисиу ("Спортинг"), Бету ("Спортинг"), Жозе Са ("Порту");

защитники Седрик Суариш ("Саутгемптон", Англия), Нелсон Семеду ("Бенфика"), Пепе ("Реал", Испания), Бруну Алвеш ("Кальяри", Италия), Жозе Фонти ("Вест Хэм", Англия), Луиш Нету ("ЗЕНИТ", Россия), Элизеу ("Бенфика"), Рафаэл Геррейру ("Боруссия" Д, Германия);

полузащитники Данилу Перейра ("Порту"), Виллиам Карвалью ("Спортинг"), Жоау Моутинью("Монако", Франция), Андре Гомиш ("Барселона", Испания), Адриен Силва ("Спортинг"), Луиш Мигел Пиззи ("Бенфика");

нападающие Бернарду Силва ("Монако", Франция), Желсон Мартинш ("Спортинг"), Рикарду Куарежма ("Бенфика"), Криштиану Роналду ("Реал", Испания), Нани ("Валенсия", Испания), Андре Силва ("Порту").

Напомним, на групповой стадии Кубка конфедераций-2017 португальцы сыграют с Россией, Мексикой и Новой Зеландией.

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