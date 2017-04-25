Колин Смит: "Сборная России на Кубке конфедераций и чемпионате мира будет играть лучше"

Директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит выразил уверенность в том, что сборная России на Кубке конфедераций-2017 и на чемпионате мира-2018 покажет качественный футбол. При этом он не исключил, что система рейтинга ФИФА требует внесения изменений для большей объективности.

– В ФИФА удовлетворены вибрацией поля и его состоянием? – вопрос Смиту.

– Футбольное поле состоит из двух элементов: само поле и конструкций, которые находятся под ним. Понятно, что газон молодой, но и турнир будет проходить в июне, а не сейчас. Мы получили отчет и самостоятельно обследовали его.

– Насколько вы удовлетворены логистикой? На матч с "Уралом" некоторым болельщикам было весьма затруднительно добраться до стадиона...

– Для этого мы и проводим здесь матчи перед турниром. 20 тысяч человек – это треть общей вместимости, но все равно это очень много. Естественно, есть некоторые проблемы, но для этого мы и проводим тестовые игры.

– Сборная России находится на очень низком месте в рейтинге ФИФА. Как в мире котируется команда и российский футбол в целом?

– Система рейтинга уже десять лет работает без изменений. Страна-хозяйка действительно не проводит официальных матчей. Может быть, вы правы и стоит в рейтинге что-то изменить, но в целом на данный момент мы системой довольны.

Сборная России будет проводить турниры дома, а дома помогают и стены. Мы видим множество подобных примеров. Желаем успехов всем командам, но особенно команде-хозяйке, думаю, она заиграет лучше. (Артем РЯБОВОЛ)

Россия опустилась на 61-е место в рейтинге ФИФА, Бразилия – первая