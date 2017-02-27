Карлес Пуйоль: "После посещения "Крестовского" появилось желание вновь надеть бутсы"

Бывший защитник "Барселоны" и сборной Испании Карлес Пуйоль после посещения стадиона "Крестовский" отметил, что вновь захотел вернуться на поле. В Санкт-Петербурге экс-футболист присоединился к операционному визиту совместной делегации ФИФА и оргкомитета "Россия 2018" на местный стадион, который примет матч открытия и финал Кубка конфедераций-2017. Позже Пуйоль встретится с волонтерами в Москве.

"Сегодня ФИФА осматривала стадион в Санкт-Петербурге. У меня появилось желание вновь надеть бутсы", – написал на своей странице в "Твиттере" Пуйоль.