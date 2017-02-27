16:00 | ФУТБОЛ — Кубок конфедераций

Карлес Пуйоль: "После посещения "Крестовского" появилось желание вновь надеть бутсы"

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Бывший защитник "Барселоны" и сборной Испании Карлес Пуйоль после посещения стадиона "Крестовский" отметил, что вновь захотел вернуться на поле. В Санкт-Петербурге экс-футболист присоединился к операционному визиту совместной делегации ФИФА и оргкомитета "Россия 2018" на местный стадион, который примет матч открытия и финал Кубка конфедераций-2017. Позже Пуйоль встретится с волонтерами в Москве.

"Сегодня ФИФА осматривала стадион в Санкт-Петербурге. У меня появилось желание вновь надеть бутсы", – написал на своей странице в "Твиттере" Пуйоль.

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КОММЕНТАРИИ (5)
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icezellion

Надеть бутсы и бежать, бежать оттуда, пока крыша на голову не упала...

17:06

Exsorsist

Решил надеть бутсы сам, иначе "обуют". С них станется...

16:49

wedes

В Китай засобирался.

16:36

shpasic

лучше надеть бутсы, чем отбросить коньки!

16:08

Bache Gabrielsen

"А если б я мог заработать. сколько хапнули на строительстве Крестовского, я бы вообще никогда бутсы не обувал" - добавил Пуйоль.

16:06

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