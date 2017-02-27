Карлес Пуйоль: "После посещения "Крестовского" появилось желание вновь надеть бутсы"

Бывший защитник "Барселоны" и сборной Испании Карлес Пуйоль после посещения стадиона "Крестовский" отметил, что вновь захотел вернуться на поле. В Санкт-Петербурге экс-футболист присоединился к операционному визиту совместной делегации ФИФА и оргкомитета "Россия 2018" на местный стадион, который примет матч открытия и финал Кубка конфедераций-2017. Позже Пуйоль встретится с волонтерами в Москве.
"Сегодня ФИФА осматривала стадион в Санкт-Петербурге. У меня появилось желание вновь надеть бутсы", – написал на своей странице в "Твиттере" Пуйоль.
Hoy con FIFA revisando el Arena de Sant Petersburgo. Me entran ganas de ponerme las botas. pic.twitter.com/9mcc89mpfx– Carles Puyol (@Carles5puyol) 27 февраля 2017 г.
icezellion
Надеть бутсы и бежать, бежать оттуда, пока крыша на голову не упала...
17:06
Exsorsist
Решил надеть бутсы сам, иначе "обуют". С них станется...
16:49
wedes
В Китай засобирался.
16:36
shpasic
лучше надеть бутсы, чем отбросить коньки!
16:08
Bache Gabrielsen
"А если б я мог заработать. сколько хапнули на строительстве Крестовского, я бы вообще никогда бутсы не обувал" - добавил Пуйоль.
16:06