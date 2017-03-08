Кафу: "Кажется, на Кубке конфедераций нас ждет финал Германия - Россия"

Легендарный бразилец Кафу доволен тем, как в России проходит подготовка к Кубку конфедераций-2017 и ЧМ-2018. Он посетил Санкт-Петербург, где прогулялся по улицам.

– Я уже вижу, сколько внимания уделяется в России подготовке к чемпионату мира, поэтому уверен, что он пройдет на высшем уровне, – цитирует официальный сайт ФИФА Кафу. – Шансы на победу будут у всех сборных, которые на него попадут. Надеюсь, у Бразилии шансы будут особенно хорошими!

Для меня всегда огромное удовольствие здесь бывать. Мне очень нравится потрясающая историческая атмосфера Петербурга. В прошлый раз у меня не было возможности так погулять по городу, как сегодня. Мечтал вернуться, и мечта сбылась! Конечно, контраст с Бразилией по погоде огромный – там сейчас плюс сорок! Но не беда, мне все равно очень приятно здесь. На меня большое впечатление произвели Эрмитаж и Дворцовая площадь. Кстати, завтра на ней будет масштабное шоу с танцами и музыкой. Надеюсь, всем понравится.

По опыту Бразилии могу сказать, что Кубок конфедераций – очень важный тест перед чемпионатом мира. Это возможность наиграть состав, настроить футболистов, а победа в этом турнире внушает веру в возможности команды. Конечно, у России есть все шансы как у хозяев. Мне кажется, нас ждет финал Германия – Россия.