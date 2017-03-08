Кафу: "Кажется, на Кубке конфедераций нас ждет финал Германия - Россия"

Легендарный бразилец Кафу доволен тем, как в России проходит подготовка к Кубку конфедераций-2017 и ЧМ-2018. Он посетил Санкт-Петербург, где прогулялся по улицам.
– Я уже вижу, сколько внимания уделяется в России подготовке к чемпионату мира, поэтому уверен, что он пройдет на высшем уровне, – цитирует официальный сайт ФИФА Кафу. – Шансы на победу будут у всех сборных, которые на него попадут. Надеюсь, у Бразилии шансы будут особенно хорошими!
Для меня всегда огромное удовольствие здесь бывать. Мне очень нравится потрясающая историческая атмосфера Петербурга. В прошлый раз у меня не было возможности так погулять по городу, как сегодня. Мечтал вернуться, и мечта сбылась! Конечно, контраст с Бразилией по погоде огромный – там сейчас плюс сорок! Но не беда, мне все равно очень приятно здесь. На меня большое впечатление произвели Эрмитаж и Дворцовая площадь. Кстати, завтра на ней будет масштабное шоу с танцами и музыкой. Надеюсь, всем понравится.
По опыту Бразилии могу сказать, что Кубок конфедераций – очень важный тест перед чемпионатом мира. Это возможность наиграть состав, настроить футболистов, а победа в этом турнире внушает веру в возможности команды. Конечно, у России есть все шансы как у хозяев. Мне кажется, нас ждет финал Германия – Россия.
Дополнительная информация
http://ru.fifa.com/confederationscup/news/y=2017/m=3/news=%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B-%D0%BE%D1%82-%D0%BA%D0%B0%D1%84%D1%83-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD-%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D0%B8%D0%B7-%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%