Глава ФИФА благодарен россиянам за развитие футбола в мире

Глава ФИФА Джанни Инфантино на встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что у руководителей организации нет сомнений в том, что Россия выполнит все свои обязательства в рамках подготовки к проведению Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018. Инфантино также поблагодарил российского лидера и всех граждан России за проведенную подготовку.

– Я всегда был убежден, что Россия выполнит все взятые на себя обязательства, и сейчас мы видим конкретные факты, – приводит ТАСС слова Инфантино. – Поэтому, если у кого-то и были какие-то сомнения, то теперь результат налицо. Я в качестве президента ФИФА, но что намного более важно, в качестве футбольного фаната могу пригласить весь мир приехать в Россию на Кубок конфедераций и чемпионат мира, и открыть для себя эту прекрасную страну.

Инфантино поблагодарил Президента России за возможность посетить Краснодар и осмотреть построенные в нем спортивные объекты. "Мне кажется, это один из примеров того, что из себя представляет Россия, и что она делает (для подготовки футбольных турниров). В Краснодаре мы увидели самые современные объекты для развития футбола. Это не только красивый стадион, но и вся территория, школа, где дети могут учиться (Академия футбольного клуба "Краснодар"), спортивные сооружения", – сказал глава ФИФА, отметив, что Краснодар – это лишь один из многих примеров современных спортивных объектов, возведенных по всей России в рамках подготовки к Кубку конфедераций и чемпионату мира. "И важно, чтобы мир знал, что Россия делает для развития футбола, причем не только для себя, но и для всего мира", – сказал Инфантино.