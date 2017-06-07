Германия объявила состав из 22 игроков на Кубок конфедераций

Сборная Германии объявила окончательный состав на предстоящий Кубок конфедераций-2017, который стартует в России 17 июня. В него вошли 22 футболиста и не попал полузащитник "Манчестер Сити" Лерой Сане, ранее включенный в расширенный состав. Полузащитник "ПСЖ" Юлиан Дракслер назначен капитаном команды.

Германия сыграет на турнире в группе с Австралией (19 июня, Сочи), Чили (22 июня, Казань) и Камеруном (25 июня, Сочи).

Состав Германии:

вратари - Кевин Трапп ("ПСЖ", Франция), Бернд Лено ("Байер"), Марк-Андре тер Штеген ("Барселона", Испания);

защитники - Маттиас Гинтер ("Боруссия" Д), Йонас Хектор ("Кельн"), Беньямин Хенрикс ("Байер"), Джошуа Киммих ("Бавария"), Шкодран Мустафи ("Арсенал", Англия), Марвин Платтенхардт ("Герта"), Антонио Рюдигер ("Рома", Италия), Никлас Зюле ("Хоффенхайм");

полузащитники - Эмре Джан ("Ливерпуль", Англия), Керем Демирбай ("Хоффенхайм"), Диего Демме ("Лейпциг"), Юлиан Дракслер ("ПСЖ", Франция), Леон Горецка ("Шальке"), Себастьян Руди ("Хоффенхайм"), Ларс Штиндль ("Боруссия" М);

нападающие - Юлиан Брандт ("Байер"), Сандро Вагнер ("Хоффенхайм"), Тимо Вернер ("Лейпциг"), Амин Юнес ("Аякс", Голландия).

Der Kader für den #ConfedCup! Joachim Löw: "Ich gehe aktuell davon aus, dass alle Spieler für das Turnier einsatzfähig sind." #DieMannschaft pic.twitter.com/ujkYV0UWW1 – Die Mannschaft (@DFB_Team) 7 июня 2017 г.

Кубок конфедераций-2017. Календарь // Все о сборной Германии