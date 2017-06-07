16:37 | ФУТБОЛ — Кубок конфедераций

Германия объявила состав из 22 игроков на Кубок конфедераций

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Сборная Германии объявила окончательный состав на предстоящий Кубок конфедераций-2017, который стартует в России 17 июня. В него вошли 22 футболиста и не попал полузащитник "Манчестер Сити" Лерой Сане, ранее включенный в расширенный состав. Полузащитник "ПСЖ" Юлиан Дракслер назначен капитаном команды.  

Германия сыграет на турнире в группе с Австралией (19 июня, Сочи), Чили (22 июня, Казань) и Камеруном (25 июня, Сочи).

Состав Германии: 

вратари - Кевин Трапп ("ПСЖ", Франция), Бернд Лено ("Байер"), Марк-Андре тер Штеген ("Барселона", Испания);

защитники - Маттиас Гинтер ("Боруссия" Д), Йонас Хектор ("Кельн"), Беньямин Хенрикс ("Байер"), Джошуа Киммих ("Бавария"), Шкодран Мустафи ("Арсенал", Англия), Марвин Платтенхардт ("Герта"), Антонио Рюдигер ("Рома", Италия), Никлас Зюле ("Хоффенхайм");

полузащитники - Эмре Джан ("Ливерпуль", Англия), Керем Демирбай ("Хоффенхайм"), Диего Демме ("Лейпциг"), Юлиан Дракслер ("ПСЖ", Франция), Леон Горецка ("Шальке"), Себастьян Руди ("Хоффенхайм"), Ларс Штиндль ("Боруссия" М);

нападающие - Юлиан Брандт ("Байер"),  Сандро Вагнер ("Хоффенхайм"), Тимо Вернер ("Лейпциг"), Амин Юнес ("Аякс", Голландия).

Кубок конфедераций-2017. Календарь // Все о сборной Германии

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (9)
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karlikf1

Немцы это немцы. Они всегда, в любом практически виде и любыми составом готовы надрать задницу в футболе кому угодно, в любое время года.

17:39

fifa_guru

Ну и состав на самом деле не такой и зеленый, несмотря на возраст. Гинтер – в боруссии 3 сезона отыграл, смело можно в сборную вливаться. Гектор - игрок основы сборной, но что-то выдающееся не вспомню. в середняковом кельне давно томится и выше никак. Хенрикс – недавно дебютировал за сборную, из байера, думаю, будет пока еще лавку греть. Киммих – ноу комментс, топчик баварии)) мустафи – в основе с чм14; платтенхардт – видать лёв приметил пока герта с баварией конкурировала в таблице в первой половине сезона, дает шанс проявить; рюдигер – игрок основы и сборной и ромы, хорошая физика и антропометрия. видимо, черномазый пойдет на смену боатенгу; походу по лёву в сборной всегда должен быть нигер)) Зюле – с олимпийской сборной взят в основу, и кстати его на следующий сезон подписала Бавария. Эмре джан – неплохой опорник из Ливерпуля, но до Крооса пока недотягивает, рано списала его когда-то Бавария. Диего демме – само собой лёв следил за командой лейпциг, которые неожиданно составили конкуренцию и пробились в лигу чемпионов; взял оттуда лучших, наряду с тимом вернером у которого стата 21 гол + 5 передач за 32 игры. Дракслер – топ.

17:33

fifa_guru

все правильно. Лев молодец. пока все думают о чемпионате мира 2018, он сыгрывает молодняк для ЧМ 2022, ведь на ЧМ 2018 у него еще есть кроос, мюллер, боатенг и т.д возраста около30. А вот к ЧМ 2022 году с ними надо уже прощаться..

17:28

Carlos_Valderrama

Немцы и таким составом могут взять кубок, это же немцы!

17:21

mr.objectivity

Все правильно, какой турнир - такой и состав

17:21

Джин Игнатов

Состав надо сказать не для победы в этом турнире !!!!

17:16

баламошка

Судя по составу в этот раз фрицы посетят Россию с миром)

17:13

sanjas

копа дель соль!

17:08