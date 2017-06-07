Германия объявила состав из 22 игроков на Кубок конфедераций

Сборная Германии объявила окончательный состав на предстоящий Кубок конфедераций-2017, который стартует в России 17 июня. В него вошли 22 футболиста и не попал полузащитник "Манчестер Сити" Лерой Сане, ранее включенный в расширенный состав. Полузащитник "ПСЖ" Юлиан Дракслер назначен капитаном команды.
Германия сыграет на турнире в группе с Австралией (19 июня, Сочи), Чили (22 июня, Казань) и Камеруном (25 июня, Сочи).
Состав Германии:
вратари - Кевин Трапп ("ПСЖ", Франция), Бернд Лено ("Байер"), Марк-Андре тер Штеген ("Барселона", Испания);
защитники - Маттиас Гинтер ("Боруссия" Д), Йонас Хектор ("Кельн"), Беньямин Хенрикс ("Байер"), Джошуа Киммих ("Бавария"), Шкодран Мустафи ("Арсенал", Англия), Марвин Платтенхардт ("Герта"), Антонио Рюдигер ("Рома", Италия), Никлас Зюле ("Хоффенхайм");
полузащитники - Эмре Джан ("Ливерпуль", Англия), Керем Демирбай ("Хоффенхайм"), Диего Демме ("Лейпциг"), Юлиан Дракслер ("ПСЖ", Франция), Леон Горецка ("Шальке"), Себастьян Руди ("Хоффенхайм"), Ларс Штиндль ("Боруссия" М);
нападающие - Юлиан Брандт ("Байер"), Сандро Вагнер ("Хоффенхайм"), Тимо Вернер ("Лейпциг"), Амин Юнес ("Аякс", Голландия).
Der Kader für den #ConfedCup! Joachim Löw: "Ich gehe aktuell davon aus, dass alle Spieler für das Turnier einsatzfähig sind." #DieMannschaft pic.twitter.com/ujkYV0UWW1– Die Mannschaft (@DFB_Team) 7 июня 2017 г.
Кубок конфедераций-2017. Календарь // Все о сборной Германии
- Манчестер Сити
- Сборная Германии (Футбол)
- Марк-Андре тер Штеген
- Юлиан Дракслер
- Шкодран Мустафи
- Антонио Рюдигер
- Себастьян Руди
- Йонас Хектор
- Эмре Джан (футбол)
- Бернд Лено
- Лерой Сане
- Юлиан Брандт
- Джошуа Киммих
- Маттиас Гинтер
- Карем Демирбай
- Тимо Вернер
- Кевин Трапп
- Ларс Штиндль
- Беньямин Хенрикс
- Марвин Платтенхардт
- Никлас Зюле
- Диего Демме
- Леон Горецка
- Сандро Вагнер
- Амин Юнес
karlikf1
Немцы это немцы. Они всегда, в любом практически виде и любыми составом готовы надрать задницу в футболе кому угодно, в любое время года.
17:39
fifa_guru
Ну и состав на самом деле не такой и зеленый, несмотря на возраст. Гинтер – в боруссии 3 сезона отыграл, смело можно в сборную вливаться. Гектор - игрок основы сборной, но что-то выдающееся не вспомню. в середняковом кельне давно томится и выше никак. Хенрикс – недавно дебютировал за сборную, из байера, думаю, будет пока еще лавку греть. Киммих – ноу комментс, топчик баварии)) мустафи – в основе с чм14; платтенхардт – видать лёв приметил пока герта с баварией конкурировала в таблице в первой половине сезона, дает шанс проявить; рюдигер – игрок основы и сборной и ромы, хорошая физика и антропометрия. видимо, черномазый пойдет на смену боатенгу; походу по лёву в сборной всегда должен быть нигер)) Зюле – с олимпийской сборной взят в основу, и кстати его на следующий сезон подписала Бавария. Эмре джан – неплохой опорник из Ливерпуля, но до Крооса пока недотягивает, рано списала его когда-то Бавария. Диего демме – само собой лёв следил за командой лейпциг, которые неожиданно составили конкуренцию и пробились в лигу чемпионов; взял оттуда лучших, наряду с тимом вернером у которого стата 21 гол + 5 передач за 32 игры. Дракслер – топ.
17:33
fifa_guru
все правильно. Лев молодец. пока все думают о чемпионате мира 2018, он сыгрывает молодняк для ЧМ 2022, ведь на ЧМ 2018 у него еще есть кроос, мюллер, боатенг и т.д возраста около30. А вот к ЧМ 2022 году с ними надо уже прощаться..
17:28
Carlos_Valderrama
Немцы и таким составом могут взять кубок, это же немцы!
17:21
mr.objectivity
Все правильно, какой турнир - такой и состав
17:21
Джин Игнатов
Состав надо сказать не для победы в этом турнире !!!!
17:16
баламошка
Судя по составу в этот раз фрицы посетят Россию с миром)
17:13
sanjas
копа дель соль!
17:08