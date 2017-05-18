Геннадий Орлов: "Поле на стадионе "Санкт-Петербург" будет выкатываться после Кубка конфедераций"

Известный комментатор Геннадий Орлов подчеркнул, что после Кубка конфедераций-2017 газон на стадионе "Санкт-Петербург" сможет расти в естественных условиях. По его словам, на арене планируется разрушить медиацентр, что позволит работать системе по выкату поля.

- В основном сейчас говорят, что в бедах "Крестовского" виноваты вот эти, город. Но почему-то мало упоминается Олег Дерипаска, а ведь именно он - гарант, - сказал Орлов в эфире "Эха Москвы в Санкт-Петербурге". - Между прочим, Смольный выделил его структурам претензии почти на 5 миллиардов рублей, которые могут отсудить. Уже ясно, что что-то будет. Именно в сторону этого человека надо направлять критику.

Вчера вечером мне стало известно, что принято решение сразу после Кубка конфедераций сломать медиацентр на "Крестовском". После этого поле будут выкатывать. Трава сможет расти в естественных условиях. Нас услышали, а это значит, что мы, журналисты, правильно сработали.

Думаю, все должно быть как надо. Готовый стадион должен быть и, судя по всему, он будет. Какими способами - это уже не наш вопрос, ведь мы не строители. Зачем нам эти детали? У нас должен быть праздник, и на праздничное настроение необходимо настраиваться.