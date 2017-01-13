ФИФА: особенно активно билеты на Кубок Конфедераций покупают чилийцы

В ФИФА удовлетворены ходом продаж билетов на матчи Кубка конфедераций-2017, который состоится летом этого года в России.

"В следующий четверг завершается этап продаж билетов путем случайной жеребьевки, – отметили в пресс-службе Международной федерации футбола. – Важно понимать, что сейчас у всех болельщиков еще есть возможность в числе первых заказать билеты на любой матч, а в дальнейшем продажи будут осуществляться в порядке живой очереди. Мы с оптимизмом смотрим на динамику продаж и видим активный спрос как со стороны россиян, так и иностранцев. Особенно выделяются чилийцы, и это интересно, так как до России им предстоит добираться практически через полмира и преодолеть около 14 тысяч километров".

Текущий этап продаж билетов (на сайте fifa.com/bilet) завершается 19 января.

Кубок конфедераций состоится с 17 июня по 2 июля 2017 года. В группе A сыграют хозяева – сборная России, а также Новая Зеландия, Португалия и Мексика, а в группе B силами померятся Германия, Чили, Австралия и чемпион Африки (определится 5 февраля).

В матче открытия в субботу, 17 июня, в Санкт-Петербурге на стадионе "Санкт-Петербург" сыграют сборная России и сборная Новой Зеландии.