Федор Смолов: "Мое дело - выполнять указания тренеров на Кубке конфедераций"

Нападающий "Краснодара" Федор Смолов отметил, что ему неважно, на какой позиции играть в сборной России на Кубке конфедераций. По словам форварда, его дело - выполнять указания тренера.

– У вас есть понимание, как вас будут использовать на Кубке конфедераций в сборной, на какой позиции, в каком окружении?

– Это будет зависеть от тактики и от тренеров. Я – футболист, и мое дело – выполнять их указания.

– Кокорин, Мамаев, Шатов не попали в состав на Кубок конфедераций. Вы согласны, что они не пригодятся команде? Как думаете, Кокорина и Мамаева не взяли по спортивным причинам или "из мести" – из-за вечеринки в Монте-Карло?

– Конечно, я общаюсь с Шатовым и Мамаевым и переживаю за них. Точно знаю, что эти двое мечтали играть в сборной, но тренеры решили по-своему. (Дмитрий СИМОНОВ)

Полное интервью Федора Смолова//

Кубок конфедераций-2017. Календарь // Все о сборной России