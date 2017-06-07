Дмитрий Радченко: "Вокруг Нойштедтера раздули ажиотаж, но он себя не проявил"

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Радченко в интервью "СЭ" отметил, что непопадание в состав национальной команды Романа Нойштедтера на Кубок конфедераций будет справедливым решением тренерского штаба. По его словам, игрок не использовал свои шансы, которые ему были предоставлены в сборной.

– Процитирую Черчесова: "Велика вероятность, что Нойштедтер, Семенов и Беленов в итоговую заявку не попадут". Сюрприз?

– Нет. Из вратарей должны были кого-то отцепить. Впрочем, какая разница, кто будет третьим номером – Габулов или Беленов? Семенов по уровню точно не превосходит остальных защитников. Вокруг Нойштедтера год назад раздули ажиотаж. К сожалению, в матчах за сборную Роман себя не проявил. Ни при Слуцком, ни при Черчесове. Хотя шансы ему давали.

– Переоцененная фигура?

– Отвечу так: если б Нойштедтер действительно был нужен "Шальке", его бы прошлым летом никуда не отпустили. (Александр КРУЖКОВ)

Полное интервью Дмитрия Радченко//

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