Дмитрий Радченко: "Вокруг Нойштедтера раздули ажиотаж, но он себя не проявил"

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Радченко в интервью "СЭ" отметил, что непопадание в состав национальной команды Романа Нойштедтера на Кубок конфедераций будет справедливым решением тренерского штаба. По его словам, игрок не использовал свои шансы, которые ему были предоставлены в сборной.
– Процитирую Черчесова: "Велика вероятность, что Нойштедтер, Семенов и Беленов в итоговую заявку не попадут". Сюрприз?
– Нет. Из вратарей должны были кого-то отцепить. Впрочем, какая разница, кто будет третьим номером – Габулов или Беленов? Семенов по уровню точно не превосходит остальных защитников. Вокруг Нойштедтера год назад раздули ажиотаж. К сожалению, в матчах за сборную Роман себя не проявил. Ни при Слуцком, ни при Черчесове. Хотя шансы ему давали.
– Переоцененная фигура?
– Отвечу так: если б Нойштедтер действительно был нужен "Шальке", его бы прошлым летом никуда не отпустили. (Александр КРУЖКОВ)
Полное интервью Дмитрия Радченко//
Кубок конфедераций-2017. Календарь // Все о сборной России
- Леонид Слуцкий
- Владимир Габулов
- Сборная России (футбол)
- Александр Беленов
- Шальке
- Дмитрий Радченко
- Роман Нойштедтер
- Андрей Семенов (футбол)
shpasic
это всё космонавт из соседней галактики раздул - спасибо ему!)) можно как-нибудь у "турка" отобрать гражданство?)
11:55 7 июня
VLADI
да тут экспертом быть и не надо и так было понятно что средненький игрок так как гонял всего то за Шальке
10:00 7 июня
Тополь-М
Спринт, псевдо-журналисты ищут себе в собеседники псевдо-экспертов. Это прям как у Петра Первого, дабы разумением своим не смущать.
09:59 7 июня
Спринт
Радченко как игрок был средненький, но судит других с апломбом. Лучше бы вообще ничего не говорил. Откуда "С-Э" выискивает подобных псевдо-экспертов.
05:59 7 июня