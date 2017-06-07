04:54 7 июня | ФУТБОЛ — Кубок конфедераций

Дмитрий Радченко: "Вокруг Нойштедтера раздули ажиотаж, но он себя не проявил"

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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Радченко в интервью "СЭ" отметил, что непопадание в состав национальной команды Романа Нойштедтера на Кубок конфедераций будет справедливым решением тренерского штаба. По его словам, игрок не использовал свои шансы, которые ему были предоставлены в сборной.

– Процитирую Черчесова: "Велика вероятность, что Нойштедтер, Семенов и Беленов в итоговую заявку не попадут". Сюрприз?

– Нет. Из вратарей должны были кого-то отцепить. Впрочем, какая разница, кто будет третьим номером – Габулов или Беленов? Семенов по уровню точно не превосходит остальных защитников. Вокруг Нойштедтера год назад раздули ажиотаж. К сожалению, в матчах за сборную Роман себя не проявил. Ни при Слуцком, ни при Черчесове. Хотя шансы ему давали.

– Переоцененная фигура?

– Отвечу так: если б Нойштедтер действительно был нужен "Шальке", его бы прошлым летом никуда не отпустили. (Александр КРУЖКОВ)

Полное интервью Дмитрия Радченко//
Кубок конфедераций-2017. Календарь // Все о сборной России

 

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КОММЕНТАРИИ (4)
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shpasic

это всё космонавт из соседней галактики раздул - спасибо ему!)) можно как-нибудь у "турка" отобрать гражданство?)

11:55 7 июня

VLADI

да тут экспертом быть и не надо и так было понятно что средненький игрок так как гонял всего то за Шальке

10:00 7 июня

Тополь-М

Спринт, псевдо-журналисты ищут себе в собеседники псевдо-экспертов. Это прям как у Петра Первого, дабы разумением своим не смущать.

09:59 7 июня

Спринт

Радченко как игрок был средненький, но судит других с апломбом. Лучше бы вообще ничего не говорил. Откуда "С-Э" выискивает подобных псевдо-экспертов.

05:59 7 июня