Баптиста и Березуцкий выбрали в "СЭ" обладателей билетов на Кубок конфедераций

Сегодня в "СЭ" экс-форвард сборной Бразилии Жулиу Баптиста представил "трофей чемпионов" – Кубок конфедераций FIFA.

Участником церемонии стал капитан сборной России, защитник ЦСКА Василий Березуцкий. Футболисты ответили на вопросы читателей "СЭ" и выбрали победителей конкурсов "СЭ", которые получат предоставленные FIFA билеты на матчи Кубка конфедераций.

Победителем первого конкурса, который "СЭ" провел на своей странице в Facebook, стал Алексей Шабалин, вопрос которого (“Мог бы Жулиу Баптиста вместе с Кака возглавить "Реал"?) показался Баптисте наиболее интересным.

Алексей Шабалин – проектный директор рекламного агентства – так прокомментировал свою победу: "Мне очень приятно участвовать в конкурсе и тем более – победить. Внимательно читал интервью Баптисты, знал, что он играл с Кака, отсюда и вопрос. Надеюсь побывать или на матче сборной России, или на финале".

Обладателем второго билета (среди тех читателей, которые наиболее быстро ответили на вопросы теста "СЭ" об истории Кубка конфедераций") стал читатель с ником Katmandu – его путем жеребьевки выбрал Василий Березуцкий.

Поздравляем победителей! В ближайшее время с вами свяжутся для вручения билетов на матчи Кубка конфедераций.