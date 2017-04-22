Алексей Сорокин: "Грядущий визит делегации ФИФА на стадион "Санкт-Петербург" - это не инспекция"

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин отметил, что предстоящий визит делегации из ФИФА на стадион "Санкт-Петербург" нельзя считать инспекцией. Сегодня на арене прошел первый матч – "Зенит" принял в 24-м туре премьер-лиги "Урал" (2:0).

– Что будет осматривать ФИФА на арене "Санкт-Петербург" в ближайший вторник?

– Такого понятия, как комиссия ФИФА, уже нет. Есть визиты по направлениям. Даже не визиты, а предтурнирная работа ФИФА. Они приезжают по функциональному признаку. Бывают на всех стадионах. Это нормально. Каждые четыре месяца у нас совместные совещания. Это – одиннадцатое. Оно происходит на стадионе. Но это не инспекция. Приедет генеральный директор ФИФА, еще 8–9 директоров. Будем совещаться. Потом вам все расскажем. (Артем РЯБОВОЛ)