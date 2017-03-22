Александр Самедов: "Кубок конфедераций - супертурнир, меня пробирает, когда я говорю о нем"

Полузащитник сборной России Александр Самедов выразил уверенность, что Кубок конфедераций – важный турнир, а соперники у национальной команды очень интересные. Россияне на домашнем Кубке конфедераций сыграют в одной группе с Мексикой, Новой Зеландией и Португалией. Ранее некоторые представители сборной Германии скептически отнеслись к данному турниру.

– Насколько я слышал, это не от всех немцев идет, там два-три человека свою точку зрения озвучили. Но в целом их можно понять, – цитирует "Российская газета" Самедова. – Германия – топ-сборная, чемпион мира. А мы большими турнирами не избалованы. Лично я считаю, что это супертурнир и не понимаю, как можно относиться к нему иначе. Жду его с нетерпением. Уверен, у других сборных такое же отношение.

– Соперники интересные?

– Да, супер!

– Даже Новая Зеландия?

– Пусть хоть Новая Зеландия, хоть кто. Меня прямо пробирает, когда говорю об этом.