Акватории городов-участников Кубка конфедераций-2017 будут частично закрыты на четыре дня

Движение судов в акваториях Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Сочи будет частично ограничено на четыре дня в связи с проведением Кубка конфедераций-2017. Запрет на плавание судов будет согласован с межведомственным оперативным штабом по обеспечению безопасности в период соревнований. Ранее сообщалось, что движение может быть запрещено на месяц.



- В ответном письме министра на мой запрос говорится только о четырех днях, в которые будут закрыты акватории, прилегающие к Крестовскому острову, месту непосредственного проведения Кубка конфедераций, - приводит ТАСС слова депутата Госдумы Сергея Боярского. - Изменения внесены также в отношении других городов проведения чемпионата.

Кубок конфедераций-2017 пройдет с 17 июня по 2 июля.

Кубок конфедераций-2017. Календарь // Кубок конфедераций-2017. Как купить билеты