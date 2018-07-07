В Казани рисуют граффити Модрича в надежде на вылет сборной Хорватии с ЧМ-2018

В Казани рисуют граффити хавбека и капитана сборной Хорватии Луки Модрича. Работу планируют завершить к началу матча 1/4 финала чемпионата мира между сборными России и Хорватии, который состоится сегодня в Сочи.

- Не повезло сборной Португалии с Роналду, не повезло Месси и сборной Аргентины, не повезло сборной Бразилии с Неймаром. Поэтому сегодня, желая победы сборной России по футболу, мы начинаем рисовать капитана сборной Хорватии Модрича. Надеемся, эта традиция продолжится и наша сборная обязательно победит, - сказал мэр Казани Ильсур Метшин в интервью "Бизнес Online".

Напомним, ранее в Казани появились изображения португальца Криштиану Роналду, аргентинца Лионеля Месси и бразильца Неймара. Их сборные уже вылетели с чемпионата мира, а португальцу граффити "навредило" еще год назад во время Кубка конфедераций.

Россия – Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала – начало в 21.00 (время московское)

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