Прическа Неймара. Как она вам?

Форвард сборной Бразилии Неймар провел первый матч на чемпионате мира по футболу-2018 в новом имидже. Футболист перед стартом на турнире в России изменил длину, цвет и укладку волос.

Прическа не помогла звезде пентакампеонов в игре со Швейцарией. Форвард принял участие в голевой атаке, но чаще не угрожал чужим воротам, а получал по ногам – и в итоге остался без победы – 1:1 в Ростове-на-Дону.

Бразилия - Швейцария: онлайн-трансляция

РОНАЛДУ-2002 vs НЕЙМАР-2016. Фото REUTERS/Дарья ИСАЕВА, "СЭ"

Вместе с тем "СЭ" и другие СМИ уже сравнивали новый имидж Неймара с прической Роналдо на чемпионате мира-2002. Именно на том турнире бразильцы в пятый раз стали чемпионами мира. Повторит ли этот трюк новый Феномен?

Правда, за прическу Неймара также удостоился еще одного сравнения. С попугаем.

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