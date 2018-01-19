До последнего километра

Такого не припомнишь за всю 40-летнюю историю сложнейшей гонки мира, чтобы всего за два этапа до конца лидера в зачете большегрузов от второго места отделяла ровно… одна секунда!
На протяжении почти всего ралли-рейда Эдуард Николаев на КАМАЗе держал своего главного соперника аргентинца Федерико Вильягру (IVECO) на комфортной дистанции около одного часа. При всем уважении к чешским экипажам на грузовиках Tatra, японцам из Hino, а также здорово прогрессирующим белорусам команды МАЗ-СПОРТавто, все они оставались далеко позади.
Впрочем, час на "Дакаре" – не такое уж и великое преимущество. Как только ралли-рейд покинул Боливию и переместился в Аргентину, IVECO Вильягры бросился в атаку!
Родная земля (а вернее родные пески) как будто придали 49-летнему аргентинцу дополнительных лошадиных сил. Всего за два дня он сначала сократил отставание от российского КАМАЗа, а потом и обошел его!
Благодарить Вильягра должен не только собственное мастерство, но и Фортуну. На 10-м этапе на КАМАЗе Николаева сломался передний редуктор, а на следующий день от удара о камни погнулся кардан. Вот где растворился почти час преимущества!
На 12-м этапе Николаев вернул должок и снова опередил IVECO Вильягры. Теперь двух дуэлянтов разделяет всего одна секунда и нас ждет самый крутой в истории финиш "грузового" "Дакара".
В зачете автомобилей 12-й этап выиграл Нассер Аль-Аттия на Toyota Hilux. Это уже третья победа катарца на нынешнем "Дакаре" и 20-я в карьере. По числу выигранных этапов пилот Toyota Gazoo Racing опередил легенду мирового автоспорта Жаки Икса. В свою очередь Hilux Жиниэля де Вильерса показал третье время, а Бернард тен Бринке – триумфатор 11-го этапа – финишировал пятым. В итоге сразу три экипажа Toyota Gazoo Racing закрепились в топ-5 общего зачета. Но это еще не конец.
До финиша участникам гонки осталось всего два дня, хотя, пожалуй, лишь сегодняшний 13-й этап Сан-Хуан – Кордоба может реально что-то изменить в общем зачете. Сам этап не слишком сложный в плане навигации и дорожного покрытия, зато его протяженность превышает 900 км. Всякое может случится… Ждем красивой развязки действительно увлекательного "Дакара"!
Единственный из уцелевших участников категории Production Акиро Миура на Toyota Land Cruiser 200 на 12-м этапе поднялся на 26-е место в общем зачете. Ну а в своем классе он, естественно, лидер.
Лучшие моменты 7-11 этапа "Дакара-2018" от Overdrive Racing.
Дакар-2018. 12-й этап. Фиамбала – Сан-Хуан
Автомобили
1. Нассер Аль-Аттия/Мэттью Бомель (Катар/Франция) Toyota Hilux T1 – 5:49.57
2. Стефан Петерансель/Жан-Поль Коттре (Франция) Peugeot 3008 DKR Т1 – отставание 2.03
3. Жиниэль де Вильерс/Дирк фон Зитцевитц (ЮАР/Германия) Toyota Hilux T1 – 4.33
4. Орландо Терранова/Бернардо Грауе (Аргентина) Mini JCW Buggy T1 – 5.56
5. Бернард тен Бринке/Мишель Перен (Франция) Toyota Hilux T1 – 7.53
6. Микко Хирвонен/Андреас Шульц (Финляндия/Германия) Mini JCW Buggy T1 – 12.12
7. Шейх Халид Аль-Кассими/Ксавье Пансери (ОАЭ/Франция) Peugeot 3008 DKR T1 – 12.33
8. Якуб Прижигонски/Том Колсоул (Польша/Бельгия) Mini ALL4Racing T1 – 14.54
9. Карлос Сайнс/Лукас Круз (Испания) Peugeot 3008 DKR T1 – 18.07
10. Сириль Депре/Давид Костера (Франция) Peugeot 3008 DKR T1 – 21.37
Положение после двенадцати этапов:
1. Карлос Сайнс/Лукас Круз (Испания) Peugeot 3008 DKR T1 – 42:24.31
2. Стефан Петерансель/Жан-Поль Коттре (Франция) Peugeot 3008 DKR Т1 – отставание 44.41
3. Нассер Аль-Аттия/Мэттью Бомель (Катар/Франция) Toyota Hilux T1 – 1:05.55
4. Бернард тен Бринке/Мишель Перен (Франция) Toyota Hilux T1 – 1:17.21
5. Жиниэль де Вильерс/Дирк фон Зитцевитц (ЮАР/Германия) Toyota Hilux T1 – 1:26.31
6. Якуб Прижигонски/Том Колсоул (Польша/Бельгия) Mini ALL4Racing T1 – 2:51.02
7. Шейх Халид Аль-Кассими/Ксавье Пансери (ОАЭ/Франция) Peugeot 3008 DKR T1 – 3:20.45
8. Мартин Прокоп/Ян Томанек (Чехия) Ford F150 Evo T1 – 7:04.26
9. Петер ван Меркстеен/Мацей Мартон (Нидерланды/Польша) Toyota Hilux T1 – 7:10.59
10. Себастьен Халперн/Эду Пулента (Аргентина) Toyota Hilux T1 – 9:01.05
...26. Акиро Миура/Лорен Лихтлойтер (Япония/Франция) Toyota Land Cruiser 200 T2 – 28:53.25
Мотоциклы
Этап отменен из-за неблагоприятных погодных условий.
Положение после двенадцати этапов:
1. Маттиас Валкнер (Австрия) KTM – 36:33.37
2. Кевин Бенавидес (Аргентина) Honda – отставание 32.00
3. Тоби Прайс (Австралия), KTM – 39.37
4. Херард Гуэль (Испания) KTM – 49.17
5. Антуан Мео (Франция) KTM – 59.05
Квадроциклы
Этап отменен из-за неблагоприятных погодных условий.
Положение после двенадцати этапов:
1. Игнасио Казале (Чили) Yamaha – 46:04.20
2. Николас Кавильяссо (Аргентина) Yamaha – отставание 1:34.13
3. Херемьяс Фериоли (Аргентина) Yamaha – 2:09.15
4. Аксель Дютрье (Франция) Yamaha – 3.56.48
5. Марсело Медейрос (Бразилия) Yamaha – 4:22.22
Грузовики
1. Тон ван Генугтен (Голландия) IVECO – 7:02.36
2. Мартин Коломы (Чехия) Tatra – отставание 4.11
3. Эдуард Николаев (Россия) KAMAZ – 6.21
4. Федерико Вильягра (Аргентина) IVECO – 7.29
5. Артур Ардавичюс (Казахстан) IVECO – 15.14
...9. Айрат Мардеев (Россия) KAMAZ – 32.43
Положение после двенадцати этапов:
1. Эдуард Николаев (Россия) KAMAZ – 47:14.31
2. Федерико Вильягра (Аргентина) IVECO – отставание 0.01
3. Сергей Вязович (Белоруссия) MAZ – 3:26.14
4. Айрат Мардеев (Россия), KAMAZ – 5:05.15
5. Тон ван Генугтен (Голландия) IVECO – 5:23.40
Колючий Пушистик
Проблемы у Вильягры! К середине этапа проигрывает 1,5 часа Николаеву! Нужно просто доехать нам! Петерансель же к середине этапа проигрывает уже час лидерам, двум Тойотам. Как я и предсказывал, этот этап для лидеров является крайне сложным.
21:03
Колючий Пушистик
Огого, Петерансель попал в аварию на 79-м км СУ, вынужден ждать помощи, уже отставание больше 30 минут, и конечно будет теперь только расти. Призовое место уплывает как дым над рекой. Остается только Сайнс.
17:35