До последнего километра

Похоже, нас ждет самый крутой финиш "Дакара" в истории.

Такого не припомнишь за всю 40-летнюю историю сложнейшей гонки мира, чтобы всего за два этапа до конца лидера в зачете большегрузов от второго места отделяла ровно… одна секунда!

КАМАЗ Эдуарда Николаева.

На протяжении почти всего ралли-рейда Эдуард Николаев на КАМАЗе держал своего главного соперника аргентинца Федерико Вильягру (IVECO) на комфортной дистанции около одного часа. При всем уважении к чешским экипажам на грузовиках Tatra, японцам из Hino, а также здорово прогрессирующим белорусам команды МАЗ-СПОРТавто, все они оставались далеко позади.

Впрочем, час на "Дакаре" – не такое уж и великое преимущество. Как только ралли-рейд покинул Боливию и переместился в Аргентину, IVECO Вильягры бросился в атаку!

Федерико Виллагро на IVECO.

Родная земля (а вернее родные пески) как будто придали 49-летнему аргентинцу дополнительных лошадиных сил. Всего за два дня он сначала сократил отставание от российского КАМАЗа, а потом и обошел его!

Благодарить Вильягра должен не только собственное мастерство, но и Фортуну. На 10-м этапе на КАМАЗе Николаева сломался передний редуктор, а на следующий день от удара о камни погнулся кардан. Вот где растворился почти час преимущества!

На 12-м этапе Николаев вернул должок и снова опередил IVECO Вильягры. Теперь двух дуэлянтов разделяет всего одна секунда и нас ждет самый крутой в истории финиш "грузового" "Дакара".

Экипаж #301 Нассер Аль-Аттия и Мэттью Бомеля (Toyota Gazoo Racing).

В зачете автомобилей 12-й этап выиграл Нассер Аль-Аттия на Toyota Hilux. Это уже третья победа катарца на нынешнем "Дакаре" и 20-я в карьере. По числу выигранных этапов пилот Toyota Gazoo Racing опередил легенду мирового автоспорта Жаки Икса. В свою очередь Hilux Жиниэля де Вильерса показал третье время, а Бернард тен Бринке – триумфатор 11-го этапа – финишировал пятым. В итоге сразу три экипажа Toyota Gazoo Racing закрепились в топ-5 общего зачета. Но это еще не конец.

Экипаж #309 Бернарда тен Бринке и Мишеля Перена.

До финиша участникам гонки осталось всего два дня, хотя, пожалуй, лишь сегодняшний 13-й этап Сан-Хуан – Кордоба может реально что-то изменить в общем зачете. Сам этап не слишком сложный в плане навигации и дорожного покрытия, зато его протяженность превышает 900 км. Всякое может случится… Ждем красивой развязки действительно увлекательного "Дакара"!

Экипаж #337 Акиры Миуры и Лорена Лихтлойтера.

Единственный из уцелевших участников категории Production Акиро Миура на Toyota Land Cruiser 200 на 12-м этапе поднялся на 26-е место в общем зачете. Ну а в своем классе он, естественно, лидер.

Лучшие моменты 7-11 этапа "Дакара-2018" от Overdrive Racing.

Дакар-2018. 12-й этап. Фиамбала – Сан-Хуан

Автомобили

1. Нассер Аль-Аттия/Мэттью Бомель (Катар/Франция) Toyota Hilux T1 – 5:49.57

2. Стефан Петерансель/Жан-Поль Коттре (Франция) Peugeot 3008 DKR Т1 – отставание 2.03

3. Жиниэль де Вильерс/Дирк фон Зитцевитц (ЮАР/Германия) Toyota Hilux T1 – 4.33

4. Орландо Терранова/Бернардо Грауе (Аргентина) Mini JCW Buggy T1 – 5.56

5. Бернард тен Бринке/Мишель Перен (Франция) Toyota Hilux T1 – 7.53

6. Микко Хирвонен/Андреас Шульц (Финляндия/Германия) Mini JCW Buggy T1 – 12.12

7. Шейх Халид Аль-Кассими/Ксавье Пансери (ОАЭ/Франция) Peugeot 3008 DKR T1 – 12.33

8. Якуб Прижигонски/Том Колсоул (Польша/Бельгия) Mini ALL4Racing T1 – 14.54

9. Карлос Сайнс/Лукас Круз (Испания) Peugeot 3008 DKR T1 – 18.07

10. Сириль Депре/Давид Костера (Франция) Peugeot 3008 DKR T1 – 21.37

Положение после двенадцати этапов:

1. Карлос Сайнс/Лукас Круз (Испания) Peugeot 3008 DKR T1 – 42:24.31

2. Стефан Петерансель/Жан-Поль Коттре (Франция) Peugeot 3008 DKR Т1 – отставание 44.41

3. Нассер Аль-Аттия/Мэттью Бомель (Катар/Франция) Toyota Hilux T1 – 1:05.55

4. Бернард тен Бринке/Мишель Перен (Франция) Toyota Hilux T1 – 1:17.21

5. Жиниэль де Вильерс/Дирк фон Зитцевитц (ЮАР/Германия) Toyota Hilux T1 – 1:26.31

6. Якуб Прижигонски/Том Колсоул (Польша/Бельгия) Mini ALL4Racing T1 – 2:51.02

7. Шейх Халид Аль-Кассими/Ксавье Пансери (ОАЭ/Франция) Peugeot 3008 DKR T1 – 3:20.45

8. Мартин Прокоп/Ян Томанек (Чехия) Ford F150 Evo T1 – 7:04.26

9. Петер ван Меркстеен/Мацей Мартон (Нидерланды/Польша) Toyota Hilux T1 – 7:10.59

10. Себастьен Халперн/Эду Пулента (Аргентина) Toyota Hilux T1 – 9:01.05

...26. Акиро Миура/Лорен Лихтлойтер (Япония/Франция) Toyota Land Cruiser 200 T2 – 28:53.25

Мотоциклы

Этап отменен из-за неблагоприятных погодных условий.

Положение после двенадцати этапов:

1. Маттиас Валкнер (Австрия) KTM – 36:33.37

2. Кевин Бенавидес (Аргентина) Honda – отставание 32.00

3. Тоби Прайс (Австралия), KTM – 39.37

4. Херард Гуэль (Испания) KTM – 49.17

5. Антуан Мео (Франция) KTM – 59.05

Квадроциклы

Этап отменен из-за неблагоприятных погодных условий.

Положение после двенадцати этапов:

1. Игнасио Казале (Чили) Yamaha – 46:04.20

2. Николас Кавильяссо (Аргентина) Yamaha – отставание 1:34.13

3. Херемьяс Фериоли (Аргентина) Yamaha – 2:09.15

4. Аксель Дютрье (Франция) Yamaha – 3.56.48

5. Марсело Медейрос (Бразилия) Yamaha – 4:22.22

Грузовики

1. Тон ван Генугтен (Голландия) IVECO – 7:02.36

2. Мартин Коломы (Чехия) Tatra – отставание 4.11

3. Эдуард Николаев (Россия) KAMAZ – 6.21

4. Федерико Вильягра (Аргентина) IVECO – 7.29

5. Артур Ардавичюс (Казахстан) IVECO – 15.14

...9. Айрат Мардеев (Россия) KAMAZ – 32.43

Положение после двенадцати этапов:

1. Эдуард Николаев (Россия) KAMAZ – 47:14.31

2. Федерико Вильягра (Аргентина) IVECO – отставание 0.01

3. Сергей Вязович (Белоруссия) MAZ – 3:26.14

4. Айрат Мардеев (Россия), KAMAZ – 5:05.15

5. Тон ван Генугтен (Голландия) IVECO – 5:23.40