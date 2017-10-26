Коновалова не вернется в спорт после отбытия дисквалификации

Юрий Коновалов, тренер Марии Коноваловой, отметил, что его подопечная завершила карьеру. По словам специалиста, спортсменка не вернется в спорт после отбытия двухлетней дисквалификации за нарушения антидопинговых правил.

- Мария не намерена возвращаться в спорт после того, как закончится срок дисквалификации. - цитирует ТАСС Коновалова.

Напомним, что Коновалова была наказана на основании отклонений в гематологическом профиле. Она была дисквалифицирована до 26 октября 2017 года с аннулированием всех результатов с 14 августа 2009 года.