В НХЛ изучат скандальное видео с Кузнецовым

НХЛ будет изучать видео с форвардом "Вашингтона" и сборной России Евгением Кузнецовым, сообщил заместитель комиссионера лиги Билл Дэйли.
Bill Daly says the NHL needs time to gather more facts on the Evgeny Kuznetsov video before making a comment on it.— Chris Johnston (@reporterchris) 27 мая 2019 г.
По словам Дэйли, НХЛ нужно больше времени, чтобы собрать факт о видео с Кузнецовым перед тем, как давать комментарии. Об этом в своем Твиттере сообщил журналист Sportsnet Крис Джонсон.
Ранее в Твиттере было опубликовано видео с участием Кузнецова. Он находится в номере гостиницы и разговаривает по телефону. Перед Кузнецовым на столе можно заметить порошок белого цвета. На кровати около хоккеиста лежит спящая девушка. Время и место съемки неизвестно.
Евгений Кузнецов после публикации видео заявил "СЭ", что никогда не употреблял наркотики.
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