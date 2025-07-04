«Питтсбург» выразил соболезнования в связи со смертью Жоты

«Питтсбург» выразил соболезнования «Ливерпулю» в связи со смертью нападающего клуба Диогу Жоты.

«Наши сердца с нашей семьей LFC», — написала пресс-служба «Питтсбурга».

3 июля 28-летний Жота и его брат Андре погибли в результате ДТП в испанской провинции Замора. По информации СМИ, футболист потерял управление из-за лопнувшей шины, после чего машина съехала в кювет и загорелась.