«Питтсбург» выразил соболезнования в связи со смертью Жоты
«Питтсбург» выразил соболезнования «Ливерпулю» в связи со смертью нападающего клуба Диогу Жоты.
«Наши сердца с нашей семьей LFC», — написала пресс-служба «Питтсбурга».
3 июля 28-летний Жота и его брат Андре погибли в результате ДТП в испанской провинции Замора. По информации СМИ, футболист потерял управление из-за лопнувшей шины, после чего машина съехала в кювет и загорелась.
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13
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|0
|0
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|0-0
|0
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14
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Ковентри
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Ипсвич
|0
|0
|0
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|0
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20
|Халл Сити
|0
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|21.08
|22:00
|Арсенал – Ковентри
|- : -
|22.08
|14:30
|Халл Сити – МЮ
|- : -
|22.08
|17:00
|Эвертон – Кр. Пэлас
|- : -
|22.08
|17:00
|Ипсвич – Сандерленд
|- : -
|22.08
|17:00
|Нот. Форест – Лидс
|- : -
|22.08
|19:30
|Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|23.08
|16:00
|Брайтон – Астон Вилла
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|23.08
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|Ман. Сити – Борнмут
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