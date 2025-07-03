Элерс подписал шестилетний контракт с «Каролиной»

Нападающий «Виннипега» Николай Элерс продолжит карьеру в «Каролине», сообщает пресс-служба «Харрикейнз».

29-летний форвард подписал шестилетний контракт с командой с зарплатой в 8,5 миллионов долларов за сезон.

Элерс выступал за «Виннипег» с 2015 года. В сезоне-2024/25 он провел 69 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 63 (24+39) очка. Всего на его счету 520 (225+295) результативных баллов в 674 играх за карьеру в лиге.