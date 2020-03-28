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Сборная России пошутила по поводу несостоявшегося товарищеского матча со Швецией. И вспомнила Евро-2008

16:57
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Сборная России в своем официальном Twitter оригинально пошутила на тему несостоявшегося товарищеского матча с Швецией.

— Сегодня наши парни сыграли бы со Швецией, — подписан видеоролик с голами сборной России в ворота Швеции (2:0) на чемпионате Европы 2008 года. — А здесь были бы их голы. Но все остались дома. Поэтому наслаждаемся старыми.

В матче со сборной Швеции в матче группового турнира Евро-2008 со Швецией отличились нападающие Роман Павлюченко и Андрей Аршавин. Эта победа позволила сборной России впервые в истории выйти в 1/4 финала чемпионата Европы.

Товарищеские матчи со Швецией и Молдавией были отмненены ранее из-за пандемии коронавируса.

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