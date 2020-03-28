Сборная России пошутила по поводу несостоявшегося товарищеского матча со Швецией. И вспомнила Евро-2008

Сборная России в своем официальном Twitter оригинально пошутила на тему несостоявшегося товарищеского матча с Швецией.

— Сегодня наши парни сыграли бы со Швецией, — подписан видеоролик с голами сборной России в ворота Швеции (2:0) на чемпионате Европы 2008 года. — А здесь были бы их голы. Но все остались дома. Поэтому наслаждаемся старыми.

В матче со сборной Швеции в матче группового турнира Евро-2008 со Швецией отличились нападающие Роман Павлюченко и Андрей Аршавин. Эта победа позволила сборной России впервые в истории выйти в 1/4 финала чемпионата Европы.

Сегодня #НашиПарни сыграли бы со Швецией. А здесь были бы их голы. Но все остались дома. Поэтому наслаждаемся старыми ?



Today our team were to play against @svenskfotboll. And this is the place for new goals. But everyone stayed at home. So we enjoy the old ones ? pic.twitter.com/YpMXch78CP — Сборная России (@TeamRussia) March 28, 2020

Товарищеские матчи со Швецией и Молдавией были отмненены ранее из-за пандемии коронавируса.