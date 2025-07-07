Черчесов: «Меня постоянно спрашивали, почему Заболотный в сборной. А он до сих пор приносит пользу»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов в разговоре с «СЭ» высказался о переходе нападающего Антона Заболотного в «Спартак».

«Раньше меня постоянно критиковали и спрашивали, почему Заболотный в сборной. Прошло уже несколько лет, а он до сих пор приносит пользу любой команде. У нас как у тренеров сборной была задача не просто определить, кто как играет, но и какая порода у игрока заложена. Если Антон играет, значит, мы были правы», — сказал Черчесов «СЭ».

В сезоне-2024/25 Заболотный провел 31 матч за «Химки» во всех турнирах, забил 6 голов и сделал 6 результативных передач. Летом 2025 года 34-летний россиянин стал свободным агентом и подписал контракт со «Спартаком» на год.