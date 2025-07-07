Черчесов: «Меня постоянно спрашивали, почему Заболотный в сборной. А он до сих пор приносит пользу»
Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов в разговоре с «СЭ» высказался о переходе нападающего Антона Заболотного в «Спартак».
«Раньше меня постоянно критиковали и спрашивали, почему Заболотный в сборной. Прошло уже несколько лет, а он до сих пор приносит пользу любой команде. У нас как у тренеров сборной была задача не просто определить, кто как играет, но и какая порода у игрока заложена. Если Антон играет, значит, мы были правы», — сказал Черчесов «СЭ».
В сезоне-2024/25 Заболотный провел 31 матч за «Химки» во всех турнирах, забил 6 голов и сделал 6 результативных передач. Летом 2025 года 34-летний россиянин стал свободным агентом и подписал контракт со «Спартаком» на год.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|13
|10
|0
|3
|30-13
|30
|
2
|Динамо
|13
|9
|1
|3
|21-12
|28
|
3
|ЦСКА
|13
|7
|5
|1
|21-12
|26
|
4
|Спартак
|13
|8
|2
|3
|25-10
|26
|
5
|Краснодар
|13
|6
|5
|2
|21-16
|23
|
6
|Ростов
|13
|5
|3
|5
|16-17
|18
|
7
|Балтика
|13
|4
|5
|4
|17-14
|17
|
8
|Оренбург
|13
|3
|8
|2
|14-12
|17
|
9
|Крылья Советов
|13
|3
|6
|4
|17-20
|15
|
10
|Рубин
|13
|3
|6
|4
|13-18
|15
|
11
|Динамо Мх
|13
|4
|1
|8
|16-26
|13
|
12
|Родина
|13
|3
|3
|7
|15-28
|12
|
13
|Акрон
|13
|2
|6
|5
|16-23
|12
|
14
|Локомотив
|13
|2
|5
|6
|16-20
|11
|
15
|Ахмат
|13
|2
|5
|6
|15-19
|11
|
16
|Факел
|13
|1
|3
|9
|8-21
|6
Результаты / календарь
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21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|6.11
|19:30
|Локомотив – Рубин
|- : -
|7.11
|14:00
|Факел – Динамо
|- : -
|7.11
|16:30
|Ахмат – Родина
|- : -
|7.11
|19:30
|Краснодар – ЦСКА
|- : -
|8.11
|14:00
|Крылья Советов – Оренбург
|- : -
|8.11
|16:15
|Спартак – Акрон
|- : -
|8.11
|18:30
|Зенит – Ростов
|- : -
|8.11
|20:45
|Балтика – Динамо Мх
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|10
|
|
Александр Соболев
Зенит
|10
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|11
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|12
|1
|3
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|4
|1
|1
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