Дюков назвал высокой вероятность возвращения российских футболистов на международную арену до конца года

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков объяснил, почему считает, что российские футболисты в скором времени вернутся на международные соревнования.

— Вы стали гораздо чаще говорить о возвращении России. На чем это основано?

— Информация, интуиция. Вероятность возвращения до конца года — высокая.

Российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. В марте 2025-го сообщалось, что УЕФА начал процесс по возвращению России на международную арену.

С момента отстранения российские клубы и национальная команда проводят только товарищеские матчи.