Информатор ВАДА Степанов написал письмо о Нагорных

Немецкий журналист канала ARD Хайо Зеппельт опубликовал в своем Твиттере письмо информатора ВАДА Виталия Степанова, который призвал главу антидопингового агентства Крэйга Риди отстранить от работы в спорте Юрия Нагорных.

Нагорных покинул пост заместителя министра спорта РФ в 2016-м году в связи с допинговым скандалом, связанным с Олимпиадой 2014 года в Сочи. 47-летний Российский функционер ранее вошел в совет директоров футбольного "Локомотива".

– На мой взгляд, олимпийское движение и Антидопинговое движение должны проявлять абсолютную нетерпимость к допинг-подходу, особенно в отношении спортивных чиновников, – написал Степанов в письме Риди. – 5 декабря 2017 года МОК постановил отстранить министра спорта РФ Виталия Мутко и его заместителя Юрия Нагорных от любого участия во всех будущих Олимпийских Играх. Мне хочется теперь спросить, почему ВАДА (или другая любая антидопинговая организация) никогда не наказывала Нагорных. Молодое поколение российских спортсменов по-прежнему видит, что эти чиновники не подвергаются наказанию за сокрытие допинга. Как вы относитесь к мистеру Нагорных? Должен ли он быть наказан пожизненно от участия во всех олимпийских видах спорта? Кто несет ответственость за его наказание? Есть ли еще один такой спортивный чиновник, кто нанес больше урона олимпийскому движению?

Юрий Семин: "Нагорных известен нам только с хорошей репутацией"