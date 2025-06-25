Синхронное плавание
25 июня, 20:10

Ромашина выступила против проведения допинговых Игр

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Артем Бухаев
Корреспондент

Семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина в комментарии для «СЭ» высказалась о проведении соревнований с применением допинга.

«Слышала об этом. По мне, разговоры про допинг — что-то странное. Хочется, чтобы люди были здоровые. От того, что ты что-то примешь — не станешь сильнее. Я была воспитана иначе. Поэтому слышать о соревнованиях с допингом для меня странно. Есть олимпийские принципы, согласно которым спорт должен быть честным и чистым», — сказала Ромашина «СЭ» в кулуарах ПМЭФ-2025.

В некоторых русскоязычных СМИ проект соревнований без допинг-контроля Enhanced Games («Улучшенные игры») ошибочно именуют «Олимпиадой на стероидах». Хотя стероиды (анаболики) — это лишь один из классов препаратов Запрещенного списка ВАДА наряду с эритропоэтинами, гормонами роста, бета-2-агонистами и другими субстанциями. Конкретно анаболических стероидов на Играх-2026 в Лас-Вегасе может не быть, поскольку их немедицинский оборот запрещен федеральными законами США.

Светлана Ромашина
