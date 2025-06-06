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6 июня 2025, 14:29

РУСАДА зафиксировало снижение запросов на использование запрещенных лекарств в мае

Игнат Заздравин
Корреспондент

В Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА) в мае получили 13 запросов на терапевтическое исключение для использования запрещенных субстанций и методов (TUE).

«В мае в РУСАДА поступило 13 запросов на оформление терапевтического использования», — говорится в ответе пресс-службы РУСАДА который приводит ТАСС.

13 запросов — минимальное число за месяц в 2025 году. Аналогичное также было в феврале этого года. В январе в РУСАДА получили 17 запросов, в марте — 24, а в апреле — 16.

Источник: ТАСС
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РУСАДА
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