РУСАДА зафиксировало снижение запросов на использование запрещенных лекарств в мае

В Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА) в мае получили 13 запросов на терапевтическое исключение для использования запрещенных субстанций и методов (TUE).

«В мае в РУСАДА поступило 13 запросов на оформление терапевтического использования», — говорится в ответе пресс-службы РУСАДА который приводит ТАСС.

13 запросов — минимальное число за месяц в 2025 году. Аналогичное также было в феврале этого года. В январе в РУСАДА получили 17 запросов, в марте — 24, а в апреле — 16.