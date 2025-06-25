Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Карл не прошла допинг-тест

Немецкая лыжница Виктория Карл, победившая на Олимпийских играх в Пекине, не прошла допинг-тест, о чем проинформировала пресс-служба Немецкой ассоциации лыжных видов спорта (DSV).

В организме спортсменки был обнаружен кленбутерол — вещество, запрещенное Всемирным антидопинговым агентством. Как сообщается, этот компонент содержался в сиропе от кашля, который употребляла лыжница.

«Немецкая лыжная ассоциация поддерживает Викторию Карл в сложившейся ситуации. Спортсменка изложила позицию, всегда соблюдала правила в прошлом и в этом случае, полагаясь на врачебную рекомендацию. С точки зрения ассоциации все говорит против любого намерения обмануть. DSV призывает к рассмотрению каждого случая, которое учитывает неотложную медицинскую помощь, открытое общение спортсмена и ответственность врача», — говорится в заявлении.

Национальное антидопинговое агентство приступило к расследованию. Немецкая ассоциация лыжных видов спорта (DSV) выразила надежду на оправдание Виктории Карл, так как в ее действиях не усматривают намеренного нарушения правил. В организации добавили, что возможное отстранение помешает лыжнице участвовать в Олимпийских играх 2026 года и может привести к завершению карьеры.

В 2022 году 29-летняя Карл завоевала золото в командном спринте и серебро в эстафете на Олимпийских играх. Также в ее активе серебряная медаль чемпионата мира 2023 года и бронзовая награда чемпионата мира 2025 года в эстафетных гонках.