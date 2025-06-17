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Константин Цзю — об «Улучшенных играх»: «Это опасность. В любую секунду могут произойти проблемы со здоровьем»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Константин Цзю.
Фото Павел Волков, Известия

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю раскритиковал идею проведения «Улучшенных игр».

«Стероиды — это опасность, все что угодно может произойти, в этом их проблема. Когда ты садишься на эти препараты, ты автоматически начинаешь лучше выступать, но со здоровьем проблемы могут произойти в любую секунду», — цитирует Цзю ТАСС.

Идея Enhanced Games («Улучшенные игры»), была представлена год назад. Проект поддерживается американским миллиардером Питером Тилем, основателем платежной системы PayPal.

Презентация соревнований прошла 21 мая в Лас-Вегасе (Невада, США). Организаторы объявили, что соревнования состоятся в мае 2026 года.

Источник: ТАСС
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Костя Цзю
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