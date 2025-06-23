В ВАДА назвали домыслами слова главы USADA о рационе китайских пловцов

Заявление главы Антидопингового агентства США (USADA) Трэвиса Тайгерта о рационе 23 китайских пловцов, которых оправдали по делу о допинге, не подтверждено научными исследованиями, его целью было ввести в заблуждение власти США и общественность.

17 июня на заседании в сенате США руководитель USADA сообщил, что американская сторона провела собственное расследование по делу 23 китайских пловцов. Он подчеркнул, что для выявления установленной микродозы триметазидина спортсмен должен был употребить примерно 5 кг пищи или 26 литров жидкости.

«Заявление мистера Тайгерта не основано на науке или фактах. Похоже, что оно было сделано просто для того, чтобы поддержать его заранее подготовленную версию. Дело в том, что следы триметазидина, обнаруженные в пробах спортсменов, соответствуют употреблению зараженной пищи или жидкости. Все научные эксперты, участвовавшие в изучении обстоятельств этого дела, согласились с этим.

Выдавая свои сенсационные домыслы за факты, мистер Тайгерт ввел в заблуждение подкомитет Сената и общественность. Жаль, что некоторые СМИ распространили их, не подвергнув сомнению их достоверность», — приводит слова ВАДА ТАСС.