Синнер — о возвращении после допинг-скандала: «Люди в каком-то смысле уже все забыли»

Первая ракетка мира Янник Синнер рассказал о реакции публики и игроков на Уимблдоне на его возвращение после отстранения из-за нарушения антидопинговых правил.

«Все хорошо. Думаю, люди в каком-то смысле уже все забыли. В этом и есть как хорошее, так и плохое в современном обществе — что что-то случается, а люди уже не помнят, что было вчера. С другой стороны, у меня хорошие отношения примерно со всеми игроками, с которыми они были и раньше. Сначала все было немного иначе, люди смотрели на меня по-разному, но думаю, что все увидели, что я честный игрок, который никогда не имел намерения делать что-то плохое. Это был инцидент, да. Он случился. Результаты показывают, что я ничего не делал намеренно. Все в порядке», — сказал Синнер на пресс-конференции.

В феврале 23-летний итальянец заключил с ВАДА соглашение, согласно которому он должен отбыть дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил сроком три месяца (с 9 февраля по 4 мая). В марте 2024-го Синнер дважды сдал положительный тест на метаболит клостебола.