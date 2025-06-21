Дегтярев назвал недопустимым участие россиян в «Улучшенных играх»

Министр спорта РФ и президент Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев заявил, что российские спортсмены не должны участвовать в «Улучшенных играх».

«В России допинг запрещен по закону, а применение или склонение к применению ряда препаратов — вообще уголовное преступление. Тут никаких компромиссов не допускается», — цитирует Дегтярева РИА «Новости».

Идея Enhanced Games («Улучшенные игры»), была представлена год назад. Проект поддерживается американским миллиардером Питером Тилем, основателем платежной системы PayPal.

Презентация соревнований прошла 21 мая в Лас-Вегасе (Невада, США). Организаторы объявили, что соревнования состоятся в мае 2026 года.

В некоторых русскоязычных СМИ проект соревнований без допинг-контроля Enhanced Games («Улучшенные игры») ошибочно именуют «Олимпиадой на стероидах». Хотя стероиды (анаболики) — это лишь один из классов препаратов Запрещенного списка ВАДА наряду с эритропоэтинами, гормонами роста, бета-2-агонистами и другими субстанциями. Конкретно анаболических стероидов на Играх-2026 в Лас-Вегасе может не быть, поскольку их немедицинский оборот запрещен федеральными законами США.