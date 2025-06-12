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Допинг

Олимпийский чемпион Махов получил вторую дисквалификацию и лишился двух медалей чемпионата мира

Игнат Заздравин
Корреспондент

Олимпийский чемпион по вольной борьбе Билял Махов дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщается на сайте Международного агентства допинг-тестирования (ITA).

37-летнему россиянину аннулировали результаты с 10 января 2015 по 27 января 2020 года. Его лишили двух бронзовых медалей чемпионата мира 2015 года.

Ранее Махов получил дисквалификацию на четыре года со стороны Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Его допинг-проба, взятая зимой 2020 года, дала положительный результат.

Махов выиграл золото Олимпиады 2012 года в Лондоне. Также он является трехкратным чемпионом мира и один раз выигрывал чемпионат Европы.

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Билял Махов
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