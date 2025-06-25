Велогонщица Третьякова подозревается в нарушении антидопинговых правил

Велогонщица Евгения Третьякова получила временное отстранение из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил, сообщает ТАСС.

Спортсменка отстранена от участия в соревнованиях и централизованных тренировках с 27 мая 2025 года.

39-летняя Третьякова выступала на внутрироссийских соревнованиях за Свердловскую область. В апреле она выиграла гонку на 90,8 км на шоссе, в марте заняла второе место на первом этапе Кубка России в маунтинбайке.