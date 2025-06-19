The Athletic: допинг-проба B Мудрика дала положительный результат

Допинг-проба B украинского полузащитника «Челси» Михаила Мудрика дала положительный результат, сообщает портал The Athletic.

Футбольная ассоциация Англии подтвердила, что Мудрику предъявлены обвинения в использовании запрещенного вещества мельдония. В феврале прошлого года его временно отстранили, после того как проба А показала положительный результат. По сообщению газеты The Telegraph от 18 июня, игроку грозит дисквалификация на четыре года.

24-летний Мудрик выступает за «Челси» с января 2023 года. В сезоне-2024/25 полузащитник провел 15 матчей в разных турнирах, забив 3 мяча и сделав 5 голевых передач.

Мудрик перешел в «Челси» из «Шахтера» в январе 2023 года. По данным портала Transfermarkt, сумма трансфера составила 70 миллионов евро. С того момента вингер провел за лондонцев 73 матча, забил 10 мячей и сделал 11 голевых передач.