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Допинг

Мамиашвили заявил, что дело Махова — это отголоски LIMS

Камила Абдурахманова
корреспондент

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили назвал ситуацию с дисквалификацией олимпийского чемпиона 2012 года по вольной борьбе Биляла Махова отголосками базы данных московской антидопинговой лаборатории (LIMS).

В четверг Международное агентство допинг-тестирования (ITA) объявило, что Махов был дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Это уже вторая дисквалификация спортсмена. Он лишился двух бронзовых медалей, завоеванных на чемпионате мира 2015 года. Результаты Махова с 10 января 2015 по 27 января 2020 года аннулированы. Согласно сообщению, нарушение статьи 2.2 Всемирного антидопингового кодекса (использование или попытка использования запрещенной субстанции или запрещенного метода) было зафиксировано 10 марта 2015 года на основании данных LIMS.

«Меня такая ситуация уже совсем не удивляет. Проходит десяток лет после события, и вдруг возникают такие решения. Самое интересное то, что они, к сожалению, пользуются какими-то поводами для инсинуаций и искажений. Опять это связано с системой LIMS, это отголоски тех событий. А сама по себе та история настолько мутная... Когда мы получим все официальные документы, то детально будем разбираться в этом вопросе. Я поговорю с Билялом и узнаю его позицию — стоит ли оспаривать такое решение», — сказал Мамиашвили РИА «Новости».

37-летний Махов является трехкратным чемпионом мира по вольной борьбе. На Олимпийских играх 2012 года он сначала получил бронзовую медаль в весовой категории до 120 кг. Однако позже Международный олимпийский комитет (МОК) сначала присвоил ему серебряную медаль, а в июле 2020 года — золотую. Это произошло после того, как оба финалиста: Артур Таймазов из Узбекистана и грузинский спортсмен Давит Модзманашвили — были дисквалифицированы и лишены наград из-за положительных результатов перепроверки допинг-проб.

Источник: РИА Новости
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Билял Махов
Михаил Мамиашвили
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