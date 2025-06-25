Прыгун в высоту Лысенко пока не погасил долг перед зарубежными адвокатами

Прыгун в высоту Данил Лысенко пока не выплатил долг зарубежным адвокатам, защищавшим его интересы в Спортивном арбитражном суде (CAS).

«Я давно не общался с ними. Но долговые обязательства у меня остаются, и я все обязательно выплачу, когда вернусь на международные старты. Но сейчас и ситуация очень сложная с переводами, поэтому даже если бы у меня были деньги, то я не смог бы их перевести за рубеж за услугу, оказанную мне больше трех лет назад», — цитирует спортсмена ТАСС.

28-летний спортсмен подчеркнул, что у него была договоренность с адвокатами о возвращении суммы частями, когда он начнет выступать на международных стартах и зарабатывать. Также Лысенко отметил, что у него было такая возможность в 2017 и 2018 годах, когда он выступал на чемпионатах мира, этапах Бриллиантовой лиги и других коммерческих турнирах.

«А тут они стали требовать, чтобы я немедленно приступил к погашению долга и еще грозят начислением процентов. Я им предложил встретиться и все обсудить, когда выйду на международные старты», — добавил спортсмен.

В июле 2021 года CAS дисквалифицировал Лысенко на шесть лет, два из которых — условно, за нарушение антидопинговых правил и вмешательство в процесс управления результатами.