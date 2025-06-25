Легкая атлетика
Новости
Статьи Олимпиада Чемпионат мира
Уведомления
Главная
Легкая атлетика

Допинг

25 июня, 10:03

Прыгун в высоту Лысенко пока не погасил долг перед зарубежными адвокатами

Сергей Ярошенко

Прыгун в высоту Данил Лысенко пока не выплатил долг зарубежным адвокатам, защищавшим его интересы в Спортивном арбитражном суде (CAS).

«Я давно не общался с ними. Но долговые обязательства у меня остаются, и я все обязательно выплачу, когда вернусь на международные старты. Но сейчас и ситуация очень сложная с переводами, поэтому даже если бы у меня были деньги, то я не смог бы их перевести за рубеж за услугу, оказанную мне больше трех лет назад», — цитирует спортсмена ТАСС.

28-летний спортсмен подчеркнул, что у него была договоренность с адвокатами о возвращении суммы частями, когда он начнет выступать на международных стартах и зарабатывать. Также Лысенко отметил, что у него было такая возможность в 2017 и 2018 годах, когда он выступал на чемпионатах мира, этапах Бриллиантовой лиги и других коммерческих турнирах.

«А тут они стали требовать, чтобы я немедленно приступил к погашению долга и еще грозят начислением процентов. Я им предложил встретиться и все обсудить, когда выйду на международные старты», — добавил спортсмен.

В июле 2021 года CAS дисквалифицировал Лысенко на шесть лет, два из которых — условно, за нарушение антидопинговых правил и вмешательство в процесс управления результатами.

Источник: ТАСС
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Данил Лысенко
Читайте также
Выборы в Чехии ведут к власти евроскептиков. Разбор
«Спартаку» и «Динамо» пора кусать локти из-за отказа от Черчесова
Анкалаев и Перейра проведут титульный бой-реванш на турнире UFC 320
Шабанов и Кравцов не набрали очков в предсезонных матчах НХЛ
Экономист сообщил об изменениях выплаты зарплаты в октябре
Два пассажирских самолета столкнулись в аэропорту Нью-Йорка
Популярное видео
Капризов подписал рекордный контракт
Капризов подписал рекордный контракт
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
Что творится в «Ак Барсе» / Кузнецов в «Металлурге» / «Нефтехимик» — топ
Что творится в «Ак Барсе» / Кузнецов в «Металлурге» / «Нефтехимик» — топ
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Максим Максимов

    Федерация конечно в стороне?

    01.07.2025

  • No Name 4

    чета ржу я! похоже, он их просто кинул! а кредиторы еще имеют наглость требовать погашения долга! человек делом занят, уже 2.27 взял, а они о каких-то деньгах, сцуки! "Я им предложил встретиться и все обсудить, когда выйду на международные старты» - ну то есть в 2036-ом! - добавил спортсмен.

    28.06.2025

    • Аплачкина о тренировках у мужа: «Некоторые думают, что я ему просто диктую, что делать»

    Кнороз — о решении Ласицкене приостановить карьеру: «Я абсолютно понимаю Машу»

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости