Васильев: «Предлагаю создать лигу больных, лигу астматиков. Пусть они между собой соревнуются»

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев считает, что нездоровым спортсменам нужно соревноваться друг с другом.

«Спортсмены, которые за счет терапевтических исключений выигрывают медали на чемпионатах мира и Олимпийских играх, являются мошенниками. Настоящий астматик не может завоевывать медали в борьбе со здоровыми людьми. Это мнимые больные», — цитирует Васильева «ВсеПроСпорт».

По словам Васильева, должны соревноваться «чистые и здоровые люди». Тем же спортсменам, которые используют специальные препараты и сдают положительные допинг-пробы, необходимо создавать свою лигу. При этом включать их в состав паралимпийцев не следует, считает двукратный олимпийский чемпион.

«Ради сохранения демократического принципа предлагаю создать лигу больных, лигу астматиков. Пусть они между собой соревнуются, это будет справедливо», — сказал Васильев.

Ранее немецкая лыжница Виктория Карл, победившая на Олимпийских играх в Пекине, не прошла допинг-тест. В организме спортсменки был обнаружен кленбутерол — вещество, запрещенное Всемирным антидопинговым агентством. Этот компонент содержался в сиропе от кашля, который употребляла лыжница, сообщили в Немецкой ассоциации лыжных видов спорта.