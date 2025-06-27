Биатлон
27 июня, 11:15

Васильев: «Предлагаю создать лигу больных, лигу астматиков. Пусть они между собой соревнуются»

Павел Лопатко

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев считает, что нездоровым спортсменам нужно соревноваться друг с другом.

«Спортсмены, которые за счет терапевтических исключений выигрывают медали на чемпионатах мира и Олимпийских играх, являются мошенниками. Настоящий астматик не может завоевывать медали в борьбе со здоровыми людьми. Это мнимые больные», — цитирует Васильева «ВсеПроСпорт».

По словам Васильева, должны соревноваться «чистые и здоровые люди». Тем же спортсменам, которые используют специальные препараты и сдают положительные допинг-пробы, необходимо создавать свою лигу. При этом включать их в состав паралимпийцев не следует, считает двукратный олимпийский чемпион.

«Ради сохранения демократического принципа предлагаю создать лигу больных, лигу астматиков. Пусть они между собой соревнуются, это будет справедливо», — сказал Васильев.

Ранее немецкая лыжница Виктория Карл, победившая на Олимпийских играх в Пекине, не прошла допинг-тест. В организме спортсменки был обнаружен кленбутерол — вещество, запрещенное Всемирным антидопинговым агентством. Этот компонент содержался в сиропе от кашля, который употребляла лыжница, сообщили в Немецкой ассоциации лыжных видов спорта.

Виктория Карл.Олимпийская чемпионка из Германии попалась на допинге. Во всем виновато лекарство от кашля

Источник: «ВсеПроСпорт»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Djin Ignatov

    Чучмек ! Ты наверное не знаешь что Астматики там были бы только наши !! РУСАДА сообщала что их уже больше 100 чел в нашем спорте ! Явно что эта проститутка ВАСИЛЬЕВ рвется к власти !

    08.07.2025

  • Liechtenstein Air Force

    А про святого Шубенкова уже подзабыли или он в двойные стандарты не входит:smirk:

    28.06.2025

  • Ралпачан Фляйшманъ

    что у Валиевой допинг, то у святого синера - благодать. ага, ага :joy:

    27.06.2025

  • Ралпачан Фляйшманъ

    В смысле "создадим"?) это чемпионат норвейгии и ЧМ без Россиян. Пример теннисной хохлухи и синера показал, что жрать можно всем и вс?. Дисквал не за это, а за гражданство.

    27.06.2025

  • Фирсыч

    Пусть создаёт, жалко что-ли.

    27.06.2025

  • No Name 4

    больных на голову не надо пускать в прессу, а их тут тьма-тьмущая...

    27.06.2025

  • bvp

    Лига лицемеров.

    27.06.2025

  • Александр Иванов

    больной здесь только Васильев

    27.06.2025

    • Цветков: «Кровь из носу точно нет цели попасть на Олимпиаду-2026»

    IBU отдал Украине медаль россиян с чемпионата мира-2011 после завершения дела Устюгова

