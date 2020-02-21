Одноклубник Головина Агилар вошел в команду недели PES 2020

Компания Konami представила новую команду недели PES 2020, игроков из которой можно использовать в режиме MyClub. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

Специальную карточку с общим рейтингом 86 OVR получил защитник «Монако» Рубен Агилар. Самый высокий рейтинг у полузащитника «Реала» Тони Крооса — 92 OVR.

These new Featured Players are now live in #myClub! Sign up to 3 for your squads. pic.twitter.com/1m1LCEXUBQ — Konami UK (@KonamiUK) February 20, 2020

Наборы с этими карточками доступные в течение недели, начиная с четверга.