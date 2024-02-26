Умер глава богатейшей семьи Ротшильдов лорд Джейкоб

В возрасте 87 лет умер лорд Джейкоб Ротшильд — глава европейской династии банкиров и общественных деятелей Ротшильдов, которая считается одной из богатейших в мире. Причина смерти пока неизвестна, сообщает британский таблоид The Sun.

Отмечается, что лорд будет похоронен в соответствии с еврейскими обычаями на небольшой семейной церемонии, а позже будет установлен мемориал в его честь.