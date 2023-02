Подсчитаны влияние и охваты выступления Рианны на Супербоуле

Выступление Рианны на Супербоуле посмотрели 118,7 миллионов человек, тогда как за самой игрой следили всего — 113. Выход певицы на большую сцену, спустя 5 лет перерыва, увеличил количество прослушиваний ее дискографии на 640%, а трека Bitch Better Have My Money — на 2600%, отмечают стриминговые сервисы.

Эксперты также подчеркнули, что пудру Fenty Beauty стали искать на 833% чаще. Креативное решение Рианны на сцене определенно сработало на пользу заинтересованности ее косметикой. Насколько улучшились продажи бренда Loewe, которому принадлежит идея необычного образа певицы, пока не озвучено.