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Сегодня, 14:40

Подсчитаны влияние и охваты выступления Рианны на Супербоуле

Ольга Стрельникова
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Фото Kevin Mazur/Getty Images for Roc Nation

Выступление Рианны на Супербоуле посмотрели 118,7 миллионов человек, тогда как за самой игрой следили всего — 113. Выход певицы на большую сцену, спустя 5 лет перерыва, увеличил количество прослушиваний ее дискографии на 640%, а трека Bitch Better Have My Money — на 2600%, отмечают стриминговые сервисы.

Эксперты также подчеркнули, что пудру Fenty Beauty стали искать на 833% чаще. Креативное решение Рианны на сцене определенно сработало на пользу заинтересованности ее косметикой. Насколько улучшились продажи бренда Loewe, которому принадлежит идея необычного образа певицы, пока не озвучено.

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