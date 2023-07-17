Специалисты назвали продукты, которые помогут справиться с голодом

Врач-гастроэнтеролог Алла Неруллина рассказала, какие продукты помогают избавиться от чувства голода. По ее словам, это может быть имбирь, а также фрукты, богатые клетчаткой, такие как яблоки и орехи например. Об этом 13 июля сообщили на портале Informing.ru.

Диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов рассказал СЭ, что справиться с чувством голода поможет полезный перекус в виде банана, но не больше двух штук в день. «Фрукты — это всегда более полезная альтернатива сокам, батончикам и мюсли с добавленным сахаром. Если нужно что-то сладкое, чтобы срочно пополнить запасы энергии, съешьте любой фрукт, а не шоколадку. Тем самым, вы избавите себя от дальнейших проблем со здоровьем, таких как диабет второго типа, сердечно-сосудистые заболевания и ожирение», — заключил эксперт.

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