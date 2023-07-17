Эксперты предупредили об опасности употребления кофе в жару
16 июля в эфире радиостанции «Говорит Москва» врач-диетолог Елена Соломатина, рассказала, в каком случае к кофе стоит относиться с осторожностью, чтобы избежать тромбоза. «Кофеин обладает мочегонным действием, поэтому если при риске тромбообразования не пить достаточное количество жидкости, кровь будет сгущаться, как при обезвоживании», — подчеркнула специалист.
Диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов рассказал «СЭ», что также в жару не стоит злоупотреблять сладким кофе. «Кофе с сахаром или сиропом может спровоцировать задержку жидкости и отеки. И, как следствие, проблемы в работе почек и сердечно-сосудистой системы», — подчеркнул эксперт.
Ранее, 6 июля, мы рассказывали о пользе и вреде кофе.
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