Нутрициологи ответили, чем полезен пост для организма

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Нутрициолог Александра Степаненко в разговоре с «СЭ» отметила, что отказ от молока и мяса во время поста уменьшает нагрузку на органы пищеварения.

«А растительная пища с высоким содержанием клетчатки и витаминов помогает восстановить микрофлору кишечника, улучшить работу ЖКТ и нормализовать обменные процессы», — добавила эксперт.

Также нутрициолог Лидия Квашнина подчеркнула, что у людей, соблюдающих пост, улучшается работа сердечно-сосудистой системы, выводятся шлаки и токсины из организма.

Однако эксперты рекомендуют при соблюдении поста не голодать, а питаться сбалансированно.