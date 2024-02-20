Стиль жизни
Есть
Рецепты Польза и вред Диеты Что будет, если... Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Питание и еда
Новости
Полезно ли соблюдать пост, что происходит с организмом во время поста
Питание и еда

20 февраля, 19:05

1 мин.

Нутрициологи ответили, чем полезен пост для организма

Мария Маковей
Автор
Хлеб, вода, гречка на столе.
Фото Liudmila Chernetska/istockphoto.com
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Нутрициолог Александра Степаненко в разговоре с «СЭ» отметила, что отказ от молока и мяса во время поста уменьшает нагрузку на органы пищеварения.

«А растительная пища с высоким содержанием клетчатки и витаминов помогает восстановить микрофлору кишечника, улучшить работу ЖКТ и нормализовать обменные процессы», — добавила эксперт.

Также нутрициолог Лидия Квашнина подчеркнула, что у людей, соблюдающих пост, улучшается работа сердечно-сосудистой системы, выводятся шлаки и токсины из организма.

Однако эксперты рекомендуют при соблюдении поста не голодать, а питаться сбалансированно.

Пасха в&nbsp;России: дата. Когда отмечают Пасху в 2024 году: дата и традиции христианского праздника
Польза и вред
Советы и рекомендации
1
0
Новости холдинга
Ле Пен осудила заявления Макрона о возможной отправке войск на Украину
В Омске третьеклассник разбился насмерть после падения в лестничный проем
Житель Белгорода выбросил студентку из Нигерии с седьмого этажа
Школу в Санкт-Петербурге перевели на дистанционное обучение из-за кори
dasdsadada
Читайте далее
Ученые назвали сладкий продукт, который снижает холестерин
Следующий материал
Ученые назвали сладкий продукт, который снижает холестерин
Последние новости
26 фев 18:30
Нутрициолог рассказала, как подготовиться к Великому посту
26 фев 14:05
Ученый назвал продукты, способствующие долголетию
24 фев 17:10
Нутрициолог рассказала, кому лучше отказаться от матчи
23 фев 13:05
Гастроэнтеролог перечислил напитки, которые заменяют кофе
22 фев 18:30
Нутрициолог назвала фрукты, которые не стоит есть весной
dasdsadada