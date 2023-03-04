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Сегодня, 16:20

Нутрициолог рассказала, чем может быть опасен чай каркаде

Ольга Стрельникова
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Девушки пьют чай каркаде.
Фото Freepik/pikisuperstar

Дипломированный нутрициолог Людмила Микитюк рассказала «СЭ» о том, какой вред может нанести употребление чая каркаде. По ее словам, этот напиток не стоит употреблять при обострении желчнокаменной и мочекаменной болезней из-за выраженного мочегонного действия, при повышенной кислотности, гастритах, язвах и на голодный желудок из-за обилия кислоты.

Также Людмила Микитюк отметила, что чай каркаде может повредить зубную эмаль, сильно понизить артериальное давление, вызвать аллергию, обострение гастрита или язвенной болезни желудка. «Проблем можно избежать, если пить чай в меру и не на голодный желудок. Также стоит отказаться от каркаде перед сном и долгой поездкой», — резюмировала нутрициолог.

Чем полезен чай каркаде и как его правильно заваривать, читайте в полной версии материала в «СЭ».

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