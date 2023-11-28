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Нутрициолог назвала самый полезный морепродукт
Питание и еда

Сегодня, 17:35

1 мин.

Нутрициолог назвала самый полезный морепродукт

Мария Маковей
Автор
Екатерина Стасюк
Нутрициолог
Гребешки на деревянной доске
Фото Liudmila Zavialova/istockphoto.com
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Когда речь заходит о пользе морепродуктов, большинство людей сразу вспоминают креветки. Действительно, они содержат много ценных белков, которые благоприятно влияют на организм. Однако на прилавках магазинов есть морской деликатес, который по пользе в разы превосходит многие морепродукты и даже мясо. Эксклюзивно для «СЭ» нутрициолог Екатерина Стасюк назвала самый полезный для нервной системы и щитовидной железы моллюск.

«Морские гребешки занимают первое место среди морепродуктов по содержанию витамина В12. Их регулярное употребление поможет снизить уровень «плохого» холестерина и нормализовать работу нервной системы», — отметила эксперт.

Как утверждает нутрициолог, в 100 г гребешков содержится в 100 раз большей йода, чем в телятине. Это значит, что морской деликатес благоприятно воздействует на работу щитовидной железы.

«Большое преимущество моллюска — это великолепные вкусовые качества и низкая калорийность. На 100 г продукта приходится всего 88 ккал. Кроме того, гребешки отличаются низким содержанием жира и отлично впишутся в рацион худеющего», — подчеркнула Стасюк.

Специалист предупреждает, что людям с повышенным уровнем фосфора и кальция в крови, а также с гиперфункцией щитовидной железы, увлекаться морским деликатесом не стоит.

Креветки. Как выбрать вкусные и полезные морепродукты? Советы экспертов
Польза и вред
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