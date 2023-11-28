Диетолог рассказала, как не поправиться в новогодние праздники

Британский диетолог Ким Пирсон уверена, что употребление алкогольных напитков с высоким содержанием сахара приводит к появлению лишних килограммов. Об этом пишет Daily Mail.

Эксперт объяснила, что многие не учитывают количество сахара, поступающее в организм вместе с напитками. Так в бокале просекко, содержится около 108 калорий. В порции глинтвейна — примерно 200 калорий, а в рюмке ликера — 153 калории.

«Согласно руководству NHS (национальной службы здравоохранения Великобритании), мужчинам следует употреблять не более 2500 калорий в день, а женщинам — около 2000. Однако употребление алкоголя одновременно с жирными и углеводными праздничными блюдами может привести к длительному превышению этого количества. В результате человек рискует обзавестись лишними килограммами».

Кроме того, избыток сахара — это отличная пища для бактерий полости рта. В сладкой среде они быстро развиваются и разрушают эмаль и основу зуба.