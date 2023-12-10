Стиль жизни
Есть
Рецепты Польза и вред Диеты Что будет, если... Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Питание и еда
Новости
Биолог назвала продукты, помогающие в борьбе с раком
Питание и еда

Сегодня, 14:05

1 мин.

Биолог назвала продукты, помогающие в борьбе с раком

Мария Маковей
Автор
Овощноц прилавок
Фото clubfoto/istockphoto.com
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Некоторые продукты питания способствуют профилактике и лечению онкологических заболеваний, считает биолог-генетик Ирина Мальцева. Об этом она заявила в интервью радио Sputnik.

По словам эксперта, ученые выяснили, что включение в рацион определенных продуктов повышает эффективность лечения рака. Кроме того, биолог назвала семь «чемпионов» в терапии и профилактике рака молочной железы.

«Это зеленый чай, морковь, сельдерей, укроп, черный виноград, апельсин и брокколи. За счет содержания особых фитонутриентов эти продукты могут препятствовать образованию или развитию опухолей», — объяснила специалист.

Также врач отметила, что отличной профилактикой глиомы — злокачественной опухоли, которая поражает головной мозг — будет правильное соотношение жирных кислот в рационе. Помимо этого, в лечении некоторых видов онкологии можно использовать грибы, добавила Мальцева.

«Различные виды рака на стадии метастазирования могут быть остановлены с помощью грибов. Речь идет об их лекарственных видах: шиитаке, майтаке, трамета, кордицепс. За счет бета-глюканов они могут «дырявить» опухолевые клетки и разрушать опухоль», — пояснила биолог.

В конце интервью медик посоветовала обсудить состав рациона с лечащим врачом.

Грибы. Польза и вред грибов для организма, как выбирать грибы в магазине
Польза и вред
Советы и рекомендации
0
Новости холдинга
Маск потребовал от Зеленского объяснить арест блогера из США Гонсало Лиры
Путин заявил о «совсем оборзевших» властях Украины
Верховный суд Финляндии постановил освободить задержанного россиянина Тордена
В Аргентине отвергли надежду Зеленского на поддержку против России
dasdsadada

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Последние новости
9 дек 10:05
Нутрициолог назвала продукт, который противопоказан гипертоникам
8 дек 20:45
Нутрициолог рассказала, можно ли пить какао перед сном
8 дек 10:45
Нутрициолог назвала продукт, который нельзя есть при COVID-19
7 дек 10:15
Нутрициолог рассказала, кому противопоказан ромашковый чай
6 дек 20:15
Диетолог назвал самый опасный продукт для печени
dasdsadada